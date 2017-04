Pub

Na terça-feira passada três explosivos atingiram o autocarro da equipa alemã, ferindo Bartra. Mas podia ter sido uma tragédia, segundo um investigador da polícia alemã.

Podia ter sido uma tragédia. Segundo um dos investigadores da polícia federal alemã o ataque ao autocarro do Borussia Dortmund, na semana passada, podia ter sido muito pior do que foi. Além do grande susto, Marc Barta ficou ferido num braço, foi operado e já recupera em casa.

"Se os explosivos tivessem sido detonados um segundo antes, todo o autocarro teria sido atingido pelas explosões, o que teria feito vário feridos graves e possivelmente mortos", revelou o investigador ao jornal Bild.

O autocarro da equipa alemã foi atacado na passada terça-feira, quando a equipa se dirigia para o estádio Signal Iduna Park, onde ia jogar com o Mónaco, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Mónaco. O jogo foi adiado para quarta-feira, tendo a equipa de Leonardo Jardim ganho por 3-2, A segunda mão joga-se esta quarta-feira no Mónaco.

A polícia alemã investiga o crime como sendo um ataque terrorista, mas ainda não encontrou provas que liguem o iraquiano de 26 anos detido na quarta-feira suspeito de ligações ao ataque de Dortmund. Ainda assim, o governo federal emitiu um pedido de um mandato de prisão porque o suspeito teria ligações ao Estado Islâmico.