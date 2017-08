Pub

Federação Portuguesa de Futebol fala em "momento histórico"

O International Board (IFAB) confirmou esta quarta-feira que Portugal vai integrar oficialmente o projeto do videoárbitro, que será utilizado já na Supertaça, no sábado, e que será introduzido esta época na I Liga portuguesa de futebol.

"É um momento histórico para o futebol português, uma vez que a Federação Portuguesa de Futebol é pioneira no processo de implementação desta ferramenta, um instrumento de auxílio às decisões dos árbitros em momentos fundamentais do jogo. Cumpridas todas as formalidades junto do IFAB, os encontros da Supertaça e I Liga terão videoárbitro", lê-se em comunicado da FPF.

O IFAB, entidade que regula as leis do futebol, autorizou em 5 de março de 2016 a realização dos primeiros testes, num período experimental que se previa ser de dois anos, antes de aprovar em junho do mesmo ano o protocolo para arranque dos testes, incluindo Portugal na lista dos seis países a acolher esta fase, juntamente com Austrália, Brasil, Alemanha, Holanda e Estados Unidos.

A FPF testou o videoárbitro na Supertaça da época passada, em modo 'offline', e repetiu a experiência em vários jogos da Taça de Portugal, antes de utilizar pela primeira vez em modo 'live' este sistema de auxílio à arbitragem na final daquela competição, a 28 de maio deste ano, num jogo entre Vitória de Guimarães e Benfica. Uma semana depois, a final feminina também teve videoárbitro.

Antes, em 04 de maio, já tinha sido anunciado que todos os jogos da I Liga 2017/18 teriam videoárbitro.

No próximo sábado, o sistema vai ser utilizado no primeiro jogo oficial da época, que opõe novamente o tetracampeão Benfica ao Vitória de Guimarães, em Aveiro. No domingo, o Desportivo das Aves-Sporting será o primeiro jogo do campeonato com videoárbitro.