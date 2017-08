Pub

O futebolista holandês abandonou o clube inglês para jogar no emblema de Amesterdão nas próximas três temporadas, anunciou esta segunda-feira o Ajax, que o médio representou de 2005 a 2014

De Jong, agora com 28 anos, chegou a capitão dos holandeses, que liderou ao tetracampeonato, entre 2011 e 2014, tendo cumprido um total de 244 jogos (78 golos) ao longo de sete temporadas enquanto profissional.

Em 2014, o internacional holandês deixou o clube no qual se formou para jogar nos ingleses do Newcastle, mas não se conseguiu impor nas duas épocas em que representou os magpies, tendo jogado em 2016/17 no PSV, rival do Ajax, por empréstimo.