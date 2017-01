Pub

A estrela dos "hammers", que brilhou pela França no Euro 2016, não quer voltar a jogar pelo West Ham, confirmou o técnico Slaven Bilic

O médio francês do West Ham Dimitri Payet manifestou a vontade de sair do clube, revelou hoje o treinador dos 'hammers', o croata Slaven Bilic.

Payet, de 29 anos, chegou ao West Ham em 2015, vindo do Marselha, através de um acordo de 12,3 milhões de euros, conseguindo logo na primeira época marcar 12 golos e fazer 12 assistências.

No entanto, devido à atual posição do West Ham na liga inglesa (13.º classificado), e depois da especulação em torno de um possível regresso do internacional francês ao Marselha, o jogador quer sair.

"Nós dissemos que não queríamos vender os nossos melhores jogadores, mas o Dimitri Payet não quer jogar connosco", revelou Bilic numa conferência de imprensa.

O técnico croata acrescentou que Payet não treinará com a equipa até ao encontro de sábado, frente ao Crystal Palace, da 21.ª jornada do campeonato inglês.