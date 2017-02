Pub

Corinthians revelou que o ponta-de-lança, de 38 anos, rejeitou todas as abordagens do clube

O internacional costa-marfinense Didier Drogba recusou uma proposta do Corinthians, depois de semanas de negociações, anunciou hoje o clube brasileiro de futebol.

"A vida é feita de escolhas e, dessa forma, o jogador, de grande reconhecimento mundial, seguirá outro rumo na temporada", referiu o clube.

Em comunicado, o Corinthians agradeceu ao atleta, de 38 anos, "pela atenção dada neste período" e disse ainda ter conquistado "mais um louco do bando espalhado pelo mundo".

"Fazemos por aqui o convite para que Drogba assista a um jogo na Arena Corinthians ainda nesta temporada", acrescentou, citado em comunicado o presidente do clube, Roberto de Andrade.

O jogador, sem clube desde novembro, quando saiu do Montreal Impact, equipa da MLS (liga norte-americana), esteve em negociações com o clube desde o início de 2017, que oferecia um salário de 111 mil euros mensais, bem como vários bónus e outros bens, como bilhetes de avião para a Europa ou um tradutor a tempo inteiro.

Drogba passou grande parte da carreira no Chelsea, clube no qual passou nove temporadas, depois de despontar nos franceses do Le Mans e de ter passado pelo Marselha, Guingamp, Galatasaray (Turquia) e Shanghai Shenhua (China).