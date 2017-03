Pub

Expulso, multado e suspenso por "comportamento abominável", Qin Sheng arrisca ir para a equipa de reservas

O Shangai Shenhua, da liga chinesa de futebol, anunciou que vai congelar o salário do internacional Qin Sheng pelo "comportamento abominável" sobre o belga Axel Witsel, do Tianjin Quanjian FC.

Durante o jogo de sábado entre os dois clubes, da segunda jornada do campeonato, que terminou empatado 1-1, Qin Sheng foi admoestado com o cartão vermelho direto depois de pisar o antigo jogador do Benfica.

O jogador foi suspenso por três jogos, mas o Shangai Shenhua quis castigar o jogador com uma multa de 300.000 yuans (cerca de 40.700 euros).

Em comunicado, o Shangai Shenhua condenou o "comportamento abominável" do médio, que teve "um enorme impacto negativo sobre o clube e todo o futebol chinês".

O presidente do clube, Wu Xiaohui, garantiu que caso o jogador "não corrija o seu comportamento", vai permanecer "durante os próximos quatro anos na equipa de reservas".