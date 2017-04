Pub

O Nápoles conseguiu este domingo uma importante vitória em casa do Inter de Milão, por 1-0, e reduziu para um ponto apenas o atraso para a Roma, na luta pelo segundo lugar na liga italiana de futebol.

Callejon fez aos 43 minutos o golo que valeu os três pontos no Giuseppe Meazza e relança a equipa no campeonato, a par do 'tropeção' da Roma, derrotada pela Lazio por 3-1 nesta 34.ª jornada.

A Juventus (que empatou sexta-feira a Atalanta, 2-2), comanda com 84 pontos e está a uma vitória do título, mas pelo segundo lugar a luta é intensa, com 75 pontos para a Roma e 74 para o Nápoles.

O português João Mário voltou a ser titular no Inter, saindo aos 60 minutos para a entrada de Perisic.

Em momento francamente negativo, o Inter está em sétimo na prova, com 56 pontos, prosseguindo uma série 'cinzenta' de seis jogos sem ganhar (quatro derrotas e dois empates).

A um ponto está Fiorentina, comandada por Paulo Sousa, que também não tem razões para sorrir: a equipa foi surpreendida pelo Palermo, perdendo por 2-0 com o penúltimo classificado.

Diamanti, aos 32 minutos, e Haitan Aleesami, aos 90, deram os três preciosos pontos ao aflito Palermo, que mantém assim a esperança matemática de manutenção.

Antes, também a Roma foi surpreendida pela vizinha Lazio, perdendo por 3-1 e desperdiçando a oportunidade para se aproximar da líder Juventus.

Balde Keita marcou primeiro para a Lazio, aos 12 minutos, com Daniele de Rossi a empatar para a Roma aos 45 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Na segunda parte, no entanto, o sérvio Dusan Basta, aos 50 minutos, e o mesmo Balde Keita, aos 85, dariam a vitória confortável à Lazio, que se mantém assim no quarto lugar da 'Serie A', com acesso direto à Liga Europa.

Quem também não aproveitou da melhor forma foi o AC Milan, que empatou 1-1 em casa do aflito Crotone e assim se afastou na luta pelo quinto lugar e pelo 'play-off' de acesso à Liga Europa.

Marcello Trotta marcou pelo Crotone, aos oito minutos, Gabriel Paletta empatou, aos 50.

A ronda ditou a descida de divisão do Pescara, que perdeu por 1-0 no reduto do Cagliari e ficou assim em 20.° e último, com apenas 14 pontos, matematicamente impossibilitada de chegar ao 17.° lugar, a quatro jornadas do fim da temporada.

O Bolonha, por seu turno, bateu em casa a Udinese por 4-0, com 'bis' de Mattia Destro (aos dois e 59 minutos), com o argelino Saphir Taider a ampliar aos 45+1 e o defesa Danilo a ampliar a vantagem do Bolonha com um autogolo.

Em 17.° e imediatamente acima da zona de despromoção, o Empoli perdeu em casa por 3-1 com o Sassuolo (14.°), mantendo a luta com o Crotone pela manutenção até ao final da temporada -- ficaram separados por quatro pontos.

Em situação idêntica ficou o Génova, onde alinha o português Miguel Veloso, que perdeu em casa com o Chievo (13.°) por 2-1 e está em 16.° com 30 pontos, apenas mais um que o Empoli.

No sábado, Torino e Sampdoria empataram 1-1, mantendo-se ambos tranquilos a meio da classificação.