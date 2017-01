Pub

João Mário foi decisivo, este domingo, na vitória do Inter de Milão em Palermo, por 0-1. O médio internacional português marcou o único golo da partida, da 21.ª jornada da liga italiana.

O Inter de Milão continua em crescendo, sob o comando de Stefano Pioli (que, em novembro, rendeu Frank de Boer, no cargo de treinador da equipa): o emblema nerazurri somou este domingo a sexta vitória consecutiva na liga italiana (oitava entre todas as competições), ao vencer na visita ao Palermo, por 0-1.

João Mário, médio português que esta época chegou a Milão, marcou o único golo da partida: aos 65', dez minutos depois de ter entrado em campo para o lugar de Ever Banega, o ex-sportinguista aproveitou uma sobra de bola à entrada da pequena área para, com um pontapé de moinho, fuzilar a baliza da equipa siciliana.

Nos minutos finais da partida, ainda se registaram duas expulsões, por acumulação de amarelos - Ansaldi, no Inter, e Gazzi, no Palermo - mas o resultado já não se alterou. Com o triunfo, o Inter (que leva sete vitórias, um empate e uma derrota, na Série A, com Pioli ao leme) sobe provisoriamente ao 5.º lugar da liga italiana: tem 39 pontos mas um jogo a mais do que o arqui-rival AC MIlan (6.º, com 37).

De resto, nos outros jogos da 21.ª jornada da Série A neste domingo, a líder Juventus venceu a Lazio, por 2-0. Bolonha (1-0 sobre o Torino) e Empoli (2-0 sobre a Udinese) também somaram triunfos caseiros. O Sassuolo foi ganhar a Pescara (1-3). E Génova e Crotono empataram (2-2).