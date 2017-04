Pub

Os espanhóis qualificaram-se para a final da competição ao vencerem os anfitriões cazaques do Kairat Almaty por 3-2, com um 'bis' do jogador português Ricardinho

Os cazaques estiveram na liderança do marcador por duas vezes, graças a golos de Cabreúva (4.15 minutos) e Igor (15.17), mas um 'bis' de Ricardinho (12.58 e 22.38, o segundo de penálti), anulou a vantagem, antes do golo decisivo do 'capitão' Ortiz, a 1.18 minutos do final.

Na primeira meia-final, o Sporting, finalista vencido em 2011, eliminou os russos do Ugra, campeões europeus em título, com golos na segunda parte de Alex Merlim (24.46 minutos) e Dieguinho (33.26), contra um de Shayakhmetov (38.11).

A formação espanhola já venceu a prova por três vezes, em 2003/2004, 2005/2006 e 2008/2009, sendo recordista de triunfos, enquanto Ricardinho procura o segundo cetro, depois de ter vencido pelo Benfica em 2009/2010.

A final de domingo está agendada também para a Arena Almaty, palco da 'final four', com início às 14:30 (horas de Lisboa).