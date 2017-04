Pub

"Nerazzurri" desceram ao sétimo lugar na Série A após perderem com o modesto Crotone. Médio português só entrou aos 80'

O Inter Milão continua a marcar passo no campeonato italiano. Este domingo, a equipa de João Mário perdeu por 2-1 no terreno do Crotone, primeira equipa abaixo da linha de água. O médio português entrou aos 80 minutos, tendo sido a quinta partida consecutiva em que não foi titular.

O Inter Milão baixou ao sétimo lugar, tendo sido ultrapassado pelo rival AC Milan, que goleou, em casa, o Palermo por 4-0, com golos de Suso, Pasalic, Bacca e Deulofeu.

Entretanto, o médio português Bruno Fernandes inaugurou o marcador no empate caseiro da Sampdoria com a Fiorentina de Paulo Sousa (2-2).Foi o quinto golo do internacional português sub-21 na Série A.

No topo da tabela, a segunda classificada AS Roma voltou a colocar-se a seis pontos da líder Juventus, depois de vencer em Bolonha por 3-0, com golos de Fazio, Salah e Dzeko.