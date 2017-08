Pub

O Inter Milão formalizou esta terça-feira a chegada do internacional português, cedido pelo Valência até 30 de junho de 2018, num acordo em que os italianos terão opção de compra

"João Cancelo é o novo jogador do Inter. O português chega ao clube nerazzuri numa base temporária, com opção, até 30 de junho de 2018", refere o Inter Milão na sua página oficial.

O clube, no qual alinha o também internacional português João Mário, assinala o percurso do lateral-direito, salientando a chegada do jogador com 13 anos ao Benfica.

Os italianos referem ainda o estatuto internacional do defesa de 23 anos, desde 01 de setembro de 2016 no jogo particular com Gibraltar, e a passagem pelo Valência, clube em que fez 91 jogos e quatro golos.

A ida de Cancelo para o Inter acontece um dia depois de uma troca em sentido contrário, com a equipa de Milão a emprestar o médio francês Geoffrey Kondogbia, igualmente até junho de 2018 e com opção de compra para os espanhóis.