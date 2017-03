Pub

O clube italiano onde o atua o português João Mário, que entrou aos 70 minutos, recebeu e venceu a Atalanta por 7-1

O Nápoles subiu este domingo provisoriamente à segunda posição da liga italiana de futebol, num dia em que o Inter de Milão goleou a Atalanta, por 7-1, na 28.ª jornada.

Em Milão, o Inter impôs uma pesada derrota a uma das surpresas da prova, com os argentinos Mauro Icardi e Ever Banega em destaque, ambos com um 'hat-trick'. Desde 10 de setembro de 1933, que dois jogadores do Inter não marcavam três golos no mesmo jogo, feito então alcançado por Meazza e Demaria.

Com golos aos 17, 23 (grande penalidade) e 26 minutos, Icardi conseguiu o 'hat-trick' mais rápido de um jogador do Inter desde 26 de outubro de 1947, quando Benito Lorenzi precisou de 18 para festejar três golos.

Banega, que foi substituído por João Mário aos 70 minutos, marcou aos 31, 34 e 68 minutos, e ainda fez a assistência para Roberto Gagliardini (52), tendo o suíço Remo Freuler reduzido para a Atalanta, aos 42 minutos.

Com este triunfo, o Inter subiu ao quatro lugar, com 54 pontos, a cinco pontos da AS Roma, que ocupa o último lugar de acesso à Liga dos Campeões, e com mais um do que a Lazio, tendo as duas equipas romanas menos um encontro disputado.

A Atalanta, uma das surpresas da liga italiana esta época, caiu para o sexto lugar, já fora dos postos de qualificação europeia, com 52 pontos.

No seu 200º jogo pelo Nápoles, Lorenzo Insigne foi decisivo no triunfo por 3-0 sobre o Crotone, ao bisar, aos 32 e 70 minutos, o primeiro de grande penalidade, forma como o belga Dries Mertens também marcou, aos 66.

Os napolitanos subiram provisoriamente ao segundo lugar, com 60 pontos, a 10 da líder Juventus e com mais um ponto do que a AS Roma, que joga ainda hoje com o Palermo, enquanto o Crotone é penúltimo.

A Fiorentina, treinada pelo português Paulo Sousa, foi salva aos 90+2 minutos, pelo croata Nikola Kalinic, que deu o triunfo sobre o Cagliari, que teve Bruno Alves no 'onze' por 1-0, seguindo o conjunto 'viola' na oitava posição, a oito pontos da zona de qualificação europeia.

O Chievo, 11º classificado, goleou o Empoli, 17º e primeiro acima da 'linha de água', por 4-0, a Udinese (12ª) venceu em casa do Pescara (18º), por 3-1, e o Bolonha (14º) triunfou no terreno do Sassuolo (13º), por 1-0.