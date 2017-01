Pub

Jogadores dos catalães não compareceram na Gala da FIFA

Andrés Iniesta, médio do Barcelona, telefonou aos seus amigos e colegas do Real Madrid para apresentar as desculpas pela ausência de todos os jogadores da equipa catalã que tinham viagem marcada para Zurique, para a Gala da FIFA, na última segunda-feira, e não apareceram.

Segundo o jornal Marca, o internacional espanhol percebeu que os colegas do Real Madrid tenham encarado esta posição como uma falta de respeito para com os merengues, tendo garantido aos amigos que a decisão de não comparecer não foi tomada pelos jogadores e sim pelos dirigentes. Este gesto do médio terá caído bem junto dos amigos e colegas do Real Madrid.

Refira-se que, por exemplo, Messi estava nomeado para Melhor Jogador do Mundo, ao passo que jogadores como o argentino, Piqué, Iniesta, Suarez e Neymar disputavam um lugar para a melhor equipa do ano.

Iniesta gravou também um vídeo para a Gala, em que agradecia à FIFA, como capitão do Barcelona, por terem sido distinguidos. "Não podemos estar na cerimónia, já que temos um jogo muito importante na época", explicou, referindo-se ao encontro com o Bilbao nos oitavos de final da Copa do Rei.