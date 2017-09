Pub

Clubes decidiram que o último dia de contratações de verão será a quinta-feira anterior à 1.ª jornada. UEFA está de acordo

O primeiro passo está dado. Os clubes da Premier League inglesa decidiram ontem encurtar a janela de transferências de verão para a quinta-feira anterior ao início do campeonato da próxima época. Ou seja, os clubes terão até ao dia 9 de agosto de 2018 para fazerem as suas contratações para a temporada 2017-18, ao contrário do que acontecia até aqui, que fechava apenas a 31 de agosto, já com três jornadas decorridas.

Esta decisão é pioneira na Europa e visa proteger a integridade da principal competição do futebol inglês e surge um dia depois de o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, ter defendido isso mesmo num depoimento ao jornal britânico The Times, mas também cerca de uma semana depois do Fórum de Treinadores de Elite da UEFA, realizado em Nyon, ter defendido o encerramento do mercado de verão antes do início das competições. Nesse encontro estiveram presentes os técnicos portugueses José Mourinho, Leonardo Jardim, Rui Vitória e Sérgio Conceição.

Richard Scudamore, presidente executivo da Premier League, explicou à Sky Sports que "esta não foi uma decisão unânime", mas garantiu que "ninguém ficou patologicamente irritado com a forma como este assunto foi decidido". A medida foi aprovada por três terços, o que significa 14 emblemas da Premier League - cinco votaram contra e um absteve-se.

Entre aqueles que votaram contra, Scudamore revelou que teve que ver com alguma "preocupação" devido ao facto de os seus jogadores "poderem ser alvos de clubes de outras ligas" que apenas vão encerrar a 31 de agosto, pelo que se isso acontecer "não poderão substituir essas eventuais perdas".

Todos os treinadores consultados

Este processo foi iniciado ainda antes do início da temporada, com os responsáveis máximos da Premier League a promoverem encontros com todos os treinadores da prova. "Eles foram muito determinados, quase todos são a favor de que o mercado feche mais cedo", revelou Richard Scudamore, deixando ainda outra pista que conduziu a esta decisão: "Os clubes consideraram errado que no primeiro jogo da época possam jogar contra equipas que tenham um jogador que umas semanas depois esteja a jogar por um clube diferente."

Apesar da impossibilidade de contratar novos jogadores após o dia 9 de agosto de 2018, os emblemas da Premier League estão no entanto autorizados a vender jogadores para outras ligas que estejam abertas nessa janela, inclusive os outros escalões do futebol inglês, a não ser que eles adotem a mesma janela de transferências da Premier League.

Esta decisão poderá ser assim o primeiro passo para que a UEFA e a FIFA alterem as datas do fecho de mercado, algo que está na agenda de Aleksander Ceferin, que ao The Times confirmou existirem "discussões sérias sobre o encurtamento do período de transferências de verão". Na sua opinião, o facto de o mercado permanecer aberto após o início das competições representa "uma longa incerteza que se instala" nos clubes e nos jogadores.

"A janela de transferências é demasiado longa e defendo que seja mais curta", assumiu Ceferin através de um e-mail enviado ao jornal inglês The Times. "Seria uma grande ideia diminuir a janela de transferências, sempre visando a qualidade do jogo e o benefício aos clubes de futebol", frisou.

No âmbito internacional, apesar da discussão que existe sobre esta matéria, não está no entanto qualquer iniciativa prevista para que, à semelhança da Premier League, sejam tomadas as decisões com vista ao mercado da próxima temporada (2018-19).