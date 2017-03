Pub

As portuguesas Inês Henriques e Ana Cabecinha terminaram domingo no segundo e terceiro lugares, respetivamente, os 20 km de marcha atlética de Monterrey, no México.

Sob intenso calor, a dupla lusa foi apenas batida na terceira etapa do circuito internacional pela brasileira Érica de Sena, que gastou 1:32.07 horas, menos 1.14 minutos do que Inês Henriques e menos 2.09 do que Ana Cabecinha.

Na passada semana, na segunda etapa, em Juárez, Cabecinha foi terceira, atrás da mexicana Guadalupe González e de Érica de Sena. Inês Henriques foi quarta.

A quarta etapa do Circuito Internacional de Marcha vai ser disputada em Rio Maior, a 01 de abril.