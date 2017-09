Pub

Baú do DN - 1954

No dia 1 de dezembro de 1954, o Benfica inaugurou o Estádio da Luz (entretanto demolido para dar lugar a um novo) e convidou o FC Porto para a realização de um jogo particular. Talvez como desforra pela desfeita de dois anos antes, quando as águias golearam os dragões por 8-2 na inauguração das Antas, os azuis e brancos venceram por 3-1. O terreno, situado em Carnide, tinha sido cedido pela Câmara de Lisboa, e a construção do estádio só foi possível graças ao empenho dos dirigentes Joaquim Bogalho e Ribeiro dos Reis e as contribuições generosas de vários adeptos do clube. Na construção do recinto foram utilizados 90 mil sacos de cimento, 5300 metros cúbicos de areia, 95 mil metros cúbicos de pedra britada e gastaram-se também 670 toneladas de ferro. Os custos totais da obra foram de cerca de dez mil contos, repartidos entre a direção do clube, adeptos e o Estado.