Alguns dos tenistas presentes na inauguração do court central do Estádio Nacional, com destaque para os dois campeões franceses, Yvon Petra e Pierre Pellizza, à esquerda na fotografia. Petra venceu três títulos consecutivos de Roland Garros (entre 1943 e 1945)

Baú do DN - 1945

A Federação Portuguesa de Lawn Tennis, assim se chamava na altura, organizou um torneio para assinalar a inauguração do court central do Jamor, a 10 de junho de 1945, uma obra do arquiteto Miguel Jacobetty Rosa, que também projetou o Estádio Nacional. Como noticiou na altura o DN, foram "três brilhantes encontros decerto lembrados durante muito tempo pelo público entendido que os presenciou". Com convidados estrangeiros ilustres, o espanhol Pedro Baslp começou por vencer o francês Pierre Pellizza por 6-3 e 8-6. O italiano Francesco Romanoni, naquele que de acordo com o DN da altura foi o melhor dos jogos - "uma partida entre verdadeiros campeões" -, bateu o francês Pavon Petra por 6-4 e 6-4 e foi ainda disputada mais uma partida. Embora tenha sofrido vários melhoramentos, o court central do estádio do Jamor manteve até hoje o seu traçado arquitetónico.