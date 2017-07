Pub

Técnico português diz que situação ficou resolvida e deverá viajar para Portugal nos próximos dias

Augusto Inácio já rescindiu com o Zamalek e diz que a situação está agora resolvida. Em declarações à SIC Notícias, Augusto Inácio revelou que já rescindiu contrato com o clube e que aguarda documentação para regressar a Portugal, "segunda ou terça-feira". Inácio admitiu que o desfecho da passagem pelo clube egípcio não é "inesperado", por considerar "impossível trabalhar" naqueles termos.

O treinador destacou ainda a instabilidade do clube, que em quatro meses e meio - desde que chegou ao Zamalek - rodou várias vezes de equipas médicas e outros funcionários.

Augusto Inácio estava retido no Cairo pelo clube Zamalek e pedira intervenção da embaixada portuguesa no Egito.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O treinador português foi convocado para uma reunião com o presidente do Zamalek, que tinha criticado publicamente numa conferência de imprensa, e ficara retido nas instalações do clube esta quinta-feira.

O treinador confirmou a situação ao site maisfutebol, mas disse estar "tudo bem" e não ter sido ameaçado. "Não fui ameaçado fisicamente, estamos aqui a conversar, calmamente, tudo tranquilo. Só não me deixam sair", referiu Inácio. .

Recorde-se que o técnico acusou o presidente Mortada Mansour de mentir e não ter coragem para falar olhos nos olhos, numa conferência de imprensa recente.