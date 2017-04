Pub

O treinador português Augusto Inácio estreou-se esta segunda-feira com uma derrota no comando do Zamalek, ao perder em casa por 2-0 com o ENPPI na 24.ª jornada da liga egípcia de futebol.

Os visitantes marcaram o primeiro golo aos 32 minutos, por Mahmoud Kaoud, antes de Mohamed Hamdi decidir o encontro aos 69 minutos com o 2-0.

Com este resultado, o Zamalek é quarto com 40 pontos, os mesmos do Smouha, quinto classificado, e com menos três do que o El Masry, terceiro.

O Al Ahly lidera o campeonato com 58 pontos, mais quatro do que o segundo classificado Misr Elmaqasah, próximo adversário de Augusto Inácio, no sábado, em jogo em atraso da 22.ª jornada.