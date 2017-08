Pub

O avançado Kylian Mbappé, que alinha no Mónaco, deverá nos próximos dias ser anunciado como reforço do Paris Saint-Germain e tornar-se no segundo jogador mais caro da história do futebol, revelou hoje a imprensa desportiva francesa.

De acordo com várias publicações, incluindo o L'Équipe, os dois clubes chegaram hoje a acordo para transferência do jogador, num negócio que irá rondar os 180 milhões de euros.

Inicialmente, Mbappé irá chegar ao Paris Saint-Germain por empréstimo, devido às limitações impostas pela UEFA com o 'fair-play' financeiro, ficando o clube da capital francesa obrigado a pagar os 180 milhões de euros no final da temporada.

Caso se confirme a transferência, o jogador de 18 anos irá tornar-se no segundo jogador mais caro da história do futebol, apenas atrás do brasileiro Neymar, que ingressou esta época também no Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros.