Pub

Performance de Ronaldo no jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid foi elogiada em vários jornais

A imprensa desportiva espanhola dá hoje grande destaque aos três golos de Cristiano Ronaldo no jogo de terça-feira entre Real Madrid e Atlético de Madrid, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol.

Um 'hat-trick' de Ronaldo colocou os merengues, que venceram por 3-0, com 'pé e meio' na final da 'Champions', um feito que os jornais desportivos de Espanha dão amplo destaque.

"Cristiano é o amo", escreve o As na capa, acrescentando que "o 'hat trick' do português demoliu um Atlético sem alma".

No interior, o AS destaca a "exibição completíssima" de Cristiano Ronaldo, frente a um Atlético que "fez apenas um remate à baliza".

A Marca refere-se a Ronaldo como o "Touro sentado", ilustrando a manchete com uma foto do capitão da seleção portuguesa sentado nos painéis publicitários no relvado do Santiago Bernabeu.

Este diário desportivo escreve ainda que o "imortal Ronaldo já acaricia com a ponta dos dedos o sonho pela 12.ª [Liga dos Campeões]"

Para o Sport, "Cristiano deixou KO o Atlético", realçando que a equipa orientada pelo francês Zinedine Zidane "foi muito superior e aproveitou as fragilidades no ataque e na defesa do seu opositor".

Já o Mundo Deportivo considera que "Cristiano prolonga o pesadelo" do Atlético, com uma vitória do Real "com um hat-trick do português, o único a marcar três golos em dois jogos seguidos da fase a eliminar da 'Champions'".

O avançado luso marcou aos 10, 73 e 86 minutos, somando agora 10 golos na presente edição da competição, e deixou os 'merengues', detentores do título, mais perto da final da competição, marcada para Cardiff, no País de Gales, a 03 de junho.

Real Madrid, 11 vezes campeão europeu, e Atlético de Madrid voltam a defrontar-se no próximo dia 10 de maio, no Estádio Vicente Calderón, na capital espanhola, na segunda mão das meias-finais.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.