Sul-africano bateu o camisola amarela Valverde ao sprint, inglês perde qualquer possibilidade de disputar a amarela. Português Ricardo Vilela passou do 65.ª para a 27.ª posição

O ciclista sul-africano Daryl Impey (Orica-Scott) venceu este sábado a sexta e penúltima etapa da Volta à Catalunha, em que Chris Froome (Sky) perdeu mais de 20 minutos, ao ficar separado do grupo dos favoritos.

O corte, que envolveu o britânico e vários outros ciclistas da Sky, significou a queda de Froome, que era segundo na geral individual, para fora do 'top-10', com o líder da prova, o espanhol Alejandro Valverde, a manter a 'amarela' com o segundo lugar na tirada.

Para o segundo posto, subiu o também espanhol Alberto Contador (Trek Segafredo), agora a 53 segundos do compatriota da Movistar, que está perto de conquistar a 97.ª edição da prova catalã, que termina no domingo, em Barcelona, numa etapa de 138,7 quilómetros.

Impey bateu Valverde ao 'sprint', concluindo a etapa com um tempo de 4:34.14 horas, com o francês Arthur Vichot (FDJ) em terceiro.

A tirada começou com o corte de Froome, que perdeu o contacto com o grupo da frente, com cerca de 50 ciclistas, incluindo Valverde e Contador, ao fim de 25 quilómetros.

O grupo da Sky nunca mais reentrou e o vencedor da Volta à França por três vezes acabou por perder mais de 20 minutos, o que o afasta de um eventual 'assalto' à amarela de Valverde.

O espanhol da Movistar já tinha conquistado a terceira e quinta etapas e poderá agora voltar a vencer uma prova que ganhou em 2009, tornando-se no primeiro espanhol desde 2014 a vencer 'em casa'.

O melhor português na etapa foi Ricardo Vilela (Manzana Postobon), que chegou com o mesmo tempo do vencedor, em 28.º, com Nelson Oliveira (Movistar) em 48.º, a 14.37 minutos, seguido de José Mendes, em 102.º, a 26.38.

José Gonçalves (Katusha-Alpecin) completou a prova fora do tempo limite estabelecido pela organização para completar os 189,7 quilómetros da sexta etapa.

A boa prestação de Vilela fê-lo saltar da 65.ª para a 28.ª posição, a 25.02 minutos do topo, seguido de José Mendes, em 82.º, a 55.55, e Nelson Oliveira em 88.º, 1:01.47.

