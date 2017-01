Pub

Central português deixa reds em definitivo

O defesa central Tiago Ilori vai representar o Reading, do Championship, nas próxima três temporadas e meia, depois de se ter desvinculado do Liverpool, onde não era opção para Jurgen Klopp.

O jovem central, que passou pela formação do Sporting, vai render cerca de 4,3 milhões de euros ao Liverpool, que ficará ainda com direito a 35% de uma transferência futura.

Depois de ter saído do Sporting, em 2012, o jogador de 23 anos nunca se conseguiu fixar na primeira equipa do Liverpool, sendo emprestado consecutivamente ao Granada (Espanha), Bordéus (França) e Aston Villa (Inglaterra). Agora segue em definitivo para o Reading, o atual primeiro classificado do Championship, o equivalente à II Liga.