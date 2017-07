Pub

Clube da Linha de Sintra nasceu de uma fusão em 1995. Vai estrear-se neste sábado nas provas profissionais, no Restelo

Há quase 22 anos, a 7 de agosto de 1995, dois clubes do concelho de Sintra colocaram o orgulho de parte e fundiram-se, com o intuito de juntar forças e criar um emblema mais pujante. O Grupo Desportivo de Queluz (fundado em 1951) e o Clube Desportivo e Recreativo de Massamá (1950) deram lugar ao Real Sport Clube, que adotou a data de fundação do primeiro, por ser o que tinha a filiação mais antiga na Associação de Futebol de Lisboa na altura da fusão.

Ao longo dos tempos, tem vindo a ser conhecido como Real Massamá, uma designação incorreta, segundo os responsáveis. Embora a sede seja mesmo em Massamá, o campo é em Monte Abraão, na freguesia de Queluz, de onde são naturais os sócios mais antigos.

A formação da Linha de Sintra tem andado sempre pelas divisões secundárias, e até mesmo pelos distritais, de onde saiu há um par de anos. O melhor estava mesmo para vir. Em maio, o Real foi promovido à II Liga, garantindo o direito de participar pela primeira vez nas competições profissionais.

A estreia profissional está agendada para esta tarde, pelas 18.00, com o Belenenses e o Restelo como padrinhos, num compromisso a contar para a 2.ª fase da Taça da Liga. "Tudo isto é uma novidade. A nossa subida foi garantida após uma época muito regular, e a II Liga representa um patamar muito mais exigente. Depois da euforia, pusemos os pés na terra. Existe uma ansiedade e um nervosismo que são naturais. Esperemos que seja uma estreia positiva", confessou ao DN o presidente, Adelino Ramos, 59 anos, eleito há dois anos e reeleito em junho.

"A ansiedade por ser o primeiro jogo vai ser atenuada por não termos a pressão do nosso lado, mas sentimos que há turbulência a mais à nossa volta, o que é normal", afirmou ao DN o treinador Filipe Martins, 39 anos.

Permanência rapidamente

Presidente e treinador estão em sintonia: o grande objetivo para 2017-18 é assegurar a permanência na II Liga o mais rápido possível. "Sabendo que há falta de poderio financeiro e de investidores, vamos lutar com as nossas armas. Não vamos andar a discutir o pontinho, porque desde que a vitória vale três pontos que um empate não vale muito. As outras equipas vão sentir dificuldades", prometeu o técnico, admitindo que "falta experiência" ao plantel, mas que "há qualidade". "O plantel pode ter uma ou outra alteração, mas tenho total confiança nos que cá estão. A experiência vai fazer diferença, mas vamos contrariar com irreverência. Tentámos manter a base da época passada, fomos buscar jogadores que já tinham jogado aqui e outros que acrescentam valor", atirou.

"A permanência é o objetivo traçado desde o início. Queremos fazer os pontos necessários", acrescentou o dirigente, que deu conta das muitas mudanças a que o clube foi sujeito. "Fizemos obras para ter as condições exigidas pela Liga, no estádio e noutras infraestruturas.

Foi um investimento bastante grande. O nosso futebol profissional vai passar a assentar numa SDUQ (Sociedade Desportiva Universal por Quotas), algo aprovado por unanimidade pelos sócios. A nossa mentalidade e cultura também mudou. O futebol está a ser trabalhado de uma forma mais profissionalizada", vincou Adelino Ramos, que não quis revelar o orçamento para a nova época.

"O que posso dizer é que o orçamento corresponde à nossa realidade e às nossas necessidades. Estamos em desvantagem relativamente a outros clubes, mas a nossa realidade é diferente e vamos lutar com as armas que temos", disse, admitindo uma futura entrada de um investidor e a mudança de SDUQ para SAD.