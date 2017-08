Pub

O extremo Ibson e o médio Fábio Pacheco foram esta quarta-feira convocados para a receção dos madeirenses aos ucranianos do Dínamo Kiev, jogo da primeira mão dos play-off da Liga Europa

Os dois reforços foram inscritos nesta fase da prova europeia, após terem falhado a terceira pré-eliminatória, por razões distintas: Ibson devido a um problema burocrático e Fábio Pacheco por estar a recuperar de lesão.

As ausências para o embate nos Barreiros com os ucranianos são os lesionados Fábio China, Ghazaryan e Coronas.

O Marítimo recebe o Dínamo Kiev no Funchal, pelas 20:30 de quinta-feira, com arbitragem do dinamarquês Jakob Kehlet.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Bebeto, Zainadine, Diney, Pablo e Luís Martins.

- Médios: Fábio Pacheco, Gamboa, Jean Cléber, Erdem Sen e Éber Bessa.

- Avançados: Edgar Costa, Ibson, Piqueti, Ricardo Valente, Gildo, Everton e Rodrigo Pinho.