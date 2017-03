Pub

O avançado sueco encontrou-se com Juan Carlos no estádio Ethiad enquanto assistiam ao Manchester City-Liverpool

O avançado sueco do Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, publicou uma foto na sua conta do Instagram ao lado do rei emérito de Espanha Juan Carlos.

Ambos encontraram se no estádio Ethiad, onde decorria o Manchester City-Liverpool (1-1).

Zlatan em tom de brincadeira postou a foto com a legenda "Um rei reconhece outro rei"