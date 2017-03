Ibrahimovic e Mings a conversar com o árbitro do encontro

Manchester United viu confirmado o castigo de três jogos por conduta violenta a Zlatan por parte da Federação Inglesa

O avançado do Manchester United Zlatan Ibrahimovic foi suspenso por três jogos por conduta violenta no jogo com o Bournemouth, em que o jogador se envolveu com Tyrone Mings, anunciou esta terça-feira a Federação inglesa de futebol (FA).

Os dois jogadores foram acusados, na segunda-feira, de conduta violenta depois de, no sábado, em Old Trafford, se terem envolvido perto do final da primeira parte.

Segundo a FA, no jogo, que terminou empatado a uma bola, o avançado às ordens do treinador José Mourinho deu uma cotovelada em Mings, pouco depois de o defesa inglês ter calcado deliberadamente o sueco.

Ibrahimovic, de 35 anos, aceitou a pena de três jogos. O avançado vai perder dois jogos da liga inglesa e ainda a visita ao Chelsea, a contar para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra.