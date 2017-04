Pub

"Uma coisa é certa, eu é que decido quando é tempo de parar e mais nada. Desistir não é uma opção", garantiu a estrela

Zlatan Ibrahimovic prometeu voltar ainda mais forte depois de sofrer uma grave lesão no joelho contra o Anderlecht na Liga Europa, na semana passada.

O atacante do Manchester United vai provavelmente perder o resto da temporada - os exames revelaram que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Como o jogador sueco já tem 35 anos, muitos especularam sobre a possibilidade de a lesão vir pôr um ponto final na carreira do futebolista.

"Em primeiro lugar, obrigado por todo o apoio e amor", escreveu Ibrahimovic na sua conta Instagram no domingo. "Não é novidade que fiquei lesionado, e por isso vou ficar fora do futebol durante algum tempo. Vou ultrapassar isto como tudo o resto e vou voltar ainda mais forte. Até agora joguei só com uma perna, por isso não deve ser problemático."

O sueco, cujo contrato com o United termina no final da temporada, disse que as lesões não decidirão o seu futuro. "Uma coisa é certa, eu é que decido quando é tempo de parar e mais nada. Desistir não é uma opção", acrescentou.

O United, que está em quinto lugar na Premier League, enfrenta um calendário difícil, incluindo visitas ao Manchester City, ao Arsenal e ao Tottenham.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.