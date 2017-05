Pub

O futebolista sueco do Manchester United foi operado com êxito ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, nos Estados Unidos, informou o representante do jogador

"Zlatan Ibrahimovic submeteu-se com êxito a uma operação ao joelho. Vai recuperar completamente e esta lesão não vai pôr fim à sua carreira", indicou Raoila, em comunicado, resumindo a intervenção realizada no centro médico da Universidade de Pittsburgh.

O internacional sueco, de 35 anos, lesionou-se durante o jogo com o Anderlecht, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que a equipa treinada pelo português José Mourinho venceu por 2-1, após prolongamento, qualificando-se para as meias-finais.

O tempo previsto para a recuperação de Ibrahimovic, melhor marcador do Manchester United nesta época, com 28 golos, oscila entre seis e oito meses, o que implica que o avançado falhe a parte inicial da próxima temporada.