No encontro entre os irmãos Pogba, Paul levou a melhor com Ibrahimovic a fazer os três golos com que Saint-Étienne.saiu de Old Trafford. Villarreal goelado em casa pela Roma (0-4)

O Manchester United tem praticamente garantidos os oitavos de final da Liga Europa depois de vencer, nesta quinta-feira, o Saint Étienne por 3-0, cortesia total de Zlatan Ibrahimovic, autor dos três golos que ajudou a desequilibrar o duelo de irmãos Paul e Florentin.



Nota nos jogos que se iniciaram às 20.00 para a goleada imposta em solo espanhol pela Roma ao Villarreal. Nada mais nada menos do 4-0 com o bósnio Dzeko a não querer deixar-se ficar atrás de Ibrahimovic e a apontar três golos - o outro, o primeiro por sinal, foi de Emerson.

Aliás, os clubes espanhóis não estiveram num dia feliz. Celta e Villarreal perderam em casa e o At. Bilbau só a custo bateu os cipriotas do APOEL de Nuno Morais por 3-2, uma vantagem magra para o encontro da segunda mão.

Refira-se ainda que o Besiktas de Ricardo Quaresma venceu em Israel por 3-1o Hapoel Beer-Sheva de Miguel Vítor, que não alinhou por lesão e o Zenit de Neto, que fez dupla na defesa com Javi García, perdeu com alguma surpresa em Bruxelas diante do Anderlecht por 2-0.

Eis os resultados desta primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa:

Krasnodar-Fenerbahçe, 1-0

AZ Alkmaar-O. Lyon, 1-4

Astra Giurgiu-Genk, 2-2

B. Mönchengladbach-Fiorentina, 0-1

Celta Vigo-Shakhtar Donestk, 0-1

Rostov-Sparta Praga, 4-0

Gent-Tottenham, 1-0

Ludogorets-FC Copenhaga, 1-2

Olympiacos-Osmanlispor, 0-0

Anderlecht-Zenit, 2-0

Athletic Bilbau-APOEL Nicósia, 3-2

Hapoel Beer Sheva-Besiktas, 1-3

Legia Varsóvia-Ajax, 0-0

Manchester United-Saint-Étienne, 3-0

PAOK Salónica -Schalke, 0-3

Villarreal-Roma, 0-4