Pub

Aos 35 anos, o internacional sueco marcou 17 golos nos primeiros 27 jogos disputados com a camisola do Manchester United

O avançado sueco Zlatan Ibrahimovic disse que o seu início de campanha na Liga inglesa de futebol, ao serviço do Manchester United, está a obrigar as pessoas que duvidaram do seu sucesso a "engolir as suas palavras".

"Vim para a 'Premier League' e todos pensaram que não seria capaz, mas, como sempre, fi-los engolir as suas palavras. Não sei quantos anos terei pela frente, mas neste momento sinto-me bem e estou a gostar de jogar futebol", disse Ibrahimovic, citado pela comunicação social britânica.

Aos 35 anos, o internacional sueco marcou 17 golos nos primeiros 27 jogos disputados com a camisola do Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, terminando o ano de 2016, no qual representou também o Paris Saint-Germain, com um total de 50 remates certeiros.

"Todos os anos recebia propostas deles [os clubes da Primeira Liga inglesa], mas quis vir para Inglaterra quando todos pensassem que já estaria acabado", para provar o contrário, observou Ibrahimovic.