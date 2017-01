Pub

Internacional sueco é treinado pelo português mas também já foi orientado pelo espanhol

Zlatan Ibrahimovic, avançado do Manchester United, já foi treinado por Pep Guardiola e pela segunda vez está a ser orientado por José Mourinho. Em entrevista à Sky Sports, revelou o que distingue o treinador espanhol do português: tudo passa por saber dar mais motivação.

"São dois grandes jogadores e duas pessoas diferentes. Tive a possibilidade de trabalhar com ambos e venci muitos títulos com os dois. Só que um deles consegue-me motivar mais do que o outro", disse o sueco, referindo-se a Mourinho no aspeto da motivação.

Refira-se que o goleador de 35 anos trabalhou apenas durante um ano com Pep Guardiola no Barcelona, mas acabou por sair para o Milan alegadamente por desentendimentos com o técnico espanhol. Já com Mourinho, o caminho de ambos cruzou-se primeiro no Inter de Milão e agora no Manchester United.