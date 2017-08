Pub

O português José Mourinho, do Manchester United, pensa que o sueco Zlatan Ibrahimovic só estará apto a partir de janeiro, falhando a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, na qual defronta o Benfica.

"Penso que ele [Ibrahimovic] será mais um jogador para nós na segunda parte da época. Normalmente, diríamos em janeiro, após o natal. Mas não tenho ideia", indicou o técnico na antevisão do jogo da Liga inglesa, no sábado com o Leicester.

O avançado, de 35 anos, continuará ligado aos 'red devils', depois de o seu contrato ter expirado em junho, anunciou na quinta-feira o clube inglês e também Ibrahimovic, que recupera de uma grave lesão no joelho.

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões determinou que a equipa de Manchester defrontará no grupo A o Benfica (18 de outubro e 31 de outubro), o Basileia (12 de setembro e 22 de novembro) e o CSKA Moscovo (27 de setembro e 05 de dezembro).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O encontro entre os ingleses e o Benfica 'simboliza' um regresso à Luz de Mourinho, treinador das 'águias' em 2000/01 e antigo técnico do FC Porto, bem como dos futebolistas Matic e Victor Lindelof.

Este último, defesa-central sueco, deixou o clube no final da última época, em que o Benfica se sagrou tetracampeão, assinando pelos ingleses, enquanto Matic, que foi campeão pelo Chelsea, também é reforço dos 'red devils'.