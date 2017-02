Pub

Man. United bateu o Southampton, na final, por 3-2. É o segundo troféu do técnico português em Old Trafford

O Manchester United conquistou a 57.ª edição da Taça da Liga inglesa, ao vencer o Southampton, por 3-2, em Wembley, na final da competição.

É a sexta vez que os "red devils" conquistam o troféu, muito graças a Zlatan Ibrahimovic, a grande figura da final.

Ibrahimovic abriu o marcador de livre direto, aos 19', e aos 38' Jesse Lingard ampliou a vantagem.

Porém, o italiano Manolo Gabbiadini, reforço de inverno da equipa de Cédric Soares, reagiu e fez dois golos de rajada (45' e 48').

No entanto, aos 87', Zlatan Ibrahimovic cabeceou para a conquista do troféu, o segundo conquistado pelo Man. United desde que José Mourinho rumou a Old Trafford.