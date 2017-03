Pub

Béla Guttman, treinador húngaro, que conduziu o Benfica à conquista de duas Taças dos Campeões Europeus na década de 60, também foi ontem lembrado na Luz.

A seleção da Hungria homenageou Miklós Fehér no Estádio da Luz, junto ao busto do malogrado jogador do Benfica. "É muito difícil falar sobre Fehér. Podemos dizer que a tragédia já aconteceu há muito tempo, mas é uma memória viva para nós. Foi uma tragédia para o futebol húngaro, e é muito bom ver o respeito que havia aqui por ele, como também na Hungria. É um assunto sensível", admitiu Zoltan Gera (37 anos), que chegou a jogar com Fehér na seleção.

Béla Guttman, treinador húngaro, que conduziu o Benfica à conquista de duas Taças dos Campeões Europeus na década de 60, também foi lembrado na Luz, na véspera do jogo com a seleção portuguesa (sábado, 19.45).

A comitiva húngara, encabeçada pelo presidente de federação, Sándor Csányi, deslocou-se à porta 18 do Estádio da Luz, onde se encontram o busto do malogrado futebolista e a estátua do antigo técnico. Balázs Dzsudzsák, capitão da equipa húngara, e Zoltan Gera, o mais internacional do grupo, depositaram junto ao busto de Fehér uma coroa de flores e uma camisola da seleção húngara, com o número 9 e o nome do antigo futebolista nas costas, antes de colocarem outra coroa de flores junto à estátua de Béla Guttmann.

Na cerimónia estiveram igualmente presentes o vice-presidente do Benfica, Domingos de Almeida Lima, e Nuno Gomes, que lembrou o antigo companheiro de equipa, falecido a 25 de janeiro de 2004, então com 24 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória em pleno relvado, num jogo em que o Benfica defrontava fora o Vitória de Guimarães.

"O Miki será sempre recordado por nós, constantemente. Um exemplo de profissional que tivemos no Benfica. Todos os colegas gostavam dele. Foi uma grande tragédia e vai continuar sempre nos nossos corações. Era uma pessoa formidável, um atleta muito profissional, um exemplo também para os mais jovens", afirmou o antigo avançado benfiquista.