O Hull City deixou esta quarta-feira pela primeira vez a zona de despromoção da liga inglesa de futebol desde a chegada do português Marco Silva, numa 31.ª jornada em que o líder Chelsea venceu o Manchester City.

A jogar em casa, o Hull City somou o sétimo triunfo em oito jogos desde a chegada do treinador português, ao vencer o Middlesbrough, por 4-2.

Lazar Markovic (14 minutos), que já passou pelo Benfica e pelo Sporting, Oumar Niasse (27), Abel Hernández (33) e Harry Maguire (70) fizeram os golos dos 'tigers', que estiveram a perder, com um tento de Álvaro Negredo (05) - Marten de Roon (45) ainda reduziu para o 'boro'.

Com o triunfo perante um dos rivais na luta pela manutenção, o Hull City subiu ao 17.º lugar, com mais dois pontos do que o Swansea, que perdeu com o Tottenham (3-1), mais sete do que o Middlesbrough e mais 10 do que o Sunderland, último classificado.

No grande encontro da ronda, o líder Chelsea bateu em casa o Manchester City, por 2-1, com um 'bis' de Eden Hazard, aos 10 e 35 minutos, o segundo na recarga a uma grande penalidade que tinha desperdiçado.

Num lance que começou num erro do guarda-redes Cortois, Kun Aguero, aos 26 minutos, ainda empatou a partida, mas não evitou o desaire dos 'citizens', que se mantêm no quarto lugar, já a 14 pontos do Chelsea.

Os 'blues' têm sete pontos de avanço sobre o Tottenham e 12 sobre o Liverpool, que tem mais um jogo disputado e que hoje foi surpreendido em casa pelo Bournemouth (13.º), que conseguiu empatar 2-2, com um golo aos 87 minutos.

Perto de ser surpreendido esteve o Tottenham em casa do Swansea, que esteve a vencer desde os 11 minutos, com um golo de Routledge, até aos 88, mas viu os 'spurs' marcar por três vezes nos momentos finais, por Dele Alli (88), Son Heung-min (90) e Christian Eriksen (90).

O Arsenal 'roubou' o quinto lugar ao Manchester United, embora em igualdade pontual, e ficou a quatro pontos do Manchester City, que ocupa o último posto de acesso à Liga dos Campeões, ao vencer o West Ham (15.º), que teve José Fonte a titular, por 3-0. 'Gunners' e 'red devils' têm menos um jogo disputado.

Com Cédric a fazer a assistência para o terceiro golo, o Southampton (nono) derrotou o Crystal Palace (16.º), por 3-1, num encontro em que esteve em desvantagem.