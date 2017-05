Pub

Clube treinado pelo técnico português perdeu por 4-0 na deslocação ao campo do Crystal Palace e está matematicamente despromovido

O Hull City, clube treinado pelo técnico português Marco Silva, foi goleado este domingo por 4-0 na deslocação ao terreno do Crystal Palace (marcaram Zaha, Benteke, Milivojevic e Van Aanholt) e não evitou a descida de divisão. O antigo treinador do Sporting, que posteriormente se sagrou campeão grego no Olympiacos tinha como objetivo salvar o clube (na altura estava em último lugar) da despromoção quando tomou conta da equipa na primeira semana de janeiro, mas falhou na sua missão.

A uma jornada do final do campeonato, o Hull City tem 34 pontos e já não consegue apanhar o Swansea (38), a última equipa acima da linha de água, fazendo agora companhia ao Sunderland e ao Middlesbrough na despromoção ao segundo escalão do futebol inglês.