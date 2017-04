Pub

O Sp. Braga-Sporting será apitado por Nuno Almeida (Algarve)

Hugo Miguel, da Associação de Lisboa, é o árbitro do jogo entre Benfica e Estoril-Praia, da 31.ª jornada da I Liga de futebol, enquanto Carlos Xistra estará no Chaves-FC Porto, anunciou esta quinta-feira o Conselho de Arbitragem.

As 'águias' recebem o Estoril-Praia a partir das 18:15 de sábado, um pouco antes dos 'dragões' defrontarem fora o Desportivo de Chaves (20:30), numa fase, a quatro jornadas do final, em que Benfica e FC Porto estão separados por três pontos na corrida ao título.

O árbitro Hugo Miguel estará pela segunda vez num jogo do Benfica, depois de ter arbitrado na visita ao Belenenses (0-2), e Carlos Xistra encontrará o FC Porto pela quarta vez, após ter apitado os jogos com Braga (1-0, casa), Guimarães (vitória por 2-0, fora) e o clássico da Luz (1-1).

Nas nomeações para a 31.ª jornada, hoje conhecidas, o CA apontou ainda o árbitro Nuno Almeida para o jogo de domingo entre o Sporting (3.º classificado) e o Sporting de Braga (5.º).

O árbitro Hélder Malheiro, que foi identificado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no final do jogo Freamunde-Penafiel (1-2), no último domingo, após denúncias de eventual viciação de resultado, voltou a ser nomeado para um jogo da II Liga.

O CA chamou o árbitro da associação de Lisboa para o encontro entre Portimonense e Leixões, no sábado, da 39.ª jornada, num momento em que a equipa algarvia já assegurou à subida à I Liga e a formação de Matosinhos luta pela permanência.

I Liga, 31.ª jornada:

- Sexta-feira, 28 abr:

Vitória de Setúbal -- Vitória de Guimarães, Manuel Oliveira (Porto).

- Sábado, 29 abr:

Boavista -- Tondela, Vasco Santos (Porto).

Nacional -- Rio Ave, Jorge Sousa (Porto).

Benfica -- Estoril-Praia, Hugo Miguel (Lisboa).

Desportivo de Chaves -- FC Porto, Carlos Xistra (Castelo Branco).

- Domingo, 30 abr:

Arouca -- Moreirense, Artur Soares Dias (Porto).

Feirense -- Marítimo, João Pinheiro (Braga).

Sporting de Braga -- Sporting, Nuno Almeida (Algarve).

Belenenses -- Paços de Ferreira, Rui Oliveira (Porto).