Bruno Esteves vai estar no Benfica-Belenenses, enquanto Bruno Paixão vai dirigir o Tondela-Sporting

O árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol (AF) de Lisboa, foi nomeado para a visita de sexta-feira do FC Porto a Arouca, da 25.ª jornada da I Liga.

Hugo Miguel esteve, a 4 de fevereiro, no clássico entre FC Porto e Sporting para o campeonato, no Estádio do Dragão, que terminou com a vitória da equipa portista, por 2-1.

Na sexta-feira, o FC Porto, vice-líder na Liga, a um ponto do Benfica, joga no campo do Arouca, 12.º classificado, em jogo antecipado, face à visita na terça-feira dos dragões ao campo da Juventus, relativo à segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Destaque ainda para a escolha de Bruno Esteves, da AF Setúbal, para a receção do Benfica ao Belenenses, e de Bruno Paixão, também de Setúbal, para a visita do Sporting ao Tondela.

O Benfica joga com o Belenenses (9.º) na segunda-feira, em jogo no Estádio da Luz, às 20:00, que encerrará a jornada, enquanto a receção do Tondela (17.º) ao Sporting (3.º) será no sábado, às 20:30.

Eis todas as nomeações do Conselho de Arbitragem:

Arouca - FC Porto, Hugo Miguel (Lisboa).

V. Setúbal - Feirense, João Mendes (Santarém).

Desp. Chaves - Sp. Braga, Vasco Santos (Porto).

Tondela - Sporting, Bruno Paixão (Setúbal).

Nacional - Paços de Ferreira, Luís Ferreira (Braga).

Boavista - Marítimo, Jorge Ferreira (Braga).

Rio Ave - Moreirense, Luís Godinho (Évora).

V. Guimarães -- Estoril, Tiago Martins (Lisboa).

Benfica -- Belenenses, Bruno Esteves (Setúbal).