A seleção portuguesa de hóquei em patins estreou-se ester domingo com uma derrota na 43.ª edição do Mundial, ao perder com a detentora do título Argentina por 5-2, em Nanjing, na China, em encontro do Grupo A.

Gonçalo Alves (19 minutos) e João Rodrigues (32, de penálti) apontaram os tentos lusos, enquanto Matias Pascual (11 e 33, ambos de penálti), Matias Platero (25), Lucas Ordoñez (32, de livre direto) e Carlos Nicolia (43) faturaram para os campeões do Mundo.

A formação das 'quinas', que ao intervalo perdia por 2-1, volta a jogar na segunda-feira, em encontro da segunda jornada do Grupo A, marcado para as 11:30 (horas de Lisboa), frente à Itália, que hoje bateu a França por 6-2.