Pub

Seleção holandesa, com Bas Dost no onze, perdeu este sábado na visita à Bulgária (2-0), e está em sério risco de falhar a qualificação para o Mundial 2018.

A seleção holandesa continua em agonia. Depois de ter falhado a presença no Euro 2016, a "laranja mecânica" tarda em voltar a fazer jus ao nome que a celebrizou nos anos 70 do século passado: este sábado, perdeu na Bulgária (2-0) e caiu para o 4.º lugar do Grupo A de qualificação europeia do Mundial 2018.

Spas Delev foi o algoz das aspirações da Holanda: o avançado búlgaro bisou nos minutos iniciais da partida (5' e 20'). E os holandeses - com Bas Dost (Sporting) e Bruno Martins Indi (ex-FC EPorto) no onze, não mais se encontraram.

Ao mesmo tempo, a França venceu na visita ao Luxemburgo - 1-3, com golos de Giroud (28' e 77') e Griezmann (37', de penálti), para os franceses, e Joachim (34', de penálti), para os luxemburgueses. E, assim, os holandeses estão já a seis pontos dos gauleses, que lideram o Grupo A, com 13. A Suécia - que goleou a Bielorrússia, por 4-0, segue em segundo lugar, com 10. Já a Bulgária é terceira, com nove.