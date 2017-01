Pub

O Hoffenheim manteve este sábado a invencibilidade na liga alemã de futebol, ao bater o Augsburgo, fora de casa, por 0-2, em jogo da 17.ª jornada. A equipa de Julian Nagelsmann subiu provisoriamente ao 3.º lugar.

Única equipa da Bundesliga ainda sem derrotas, o Hoffenheim mostrou-se novamente inabalável na visita ao 13.º classificado, para somar a sétima vitória no campeonato, graças aos golos de Wagner (47 minutos) e de Kramaric (64).

Com o triunfo deste sábado, a equipa orientada por Julian Nagelsmann passou a somar 31 pontos e subiu provisoriamente ao terceiro posto da tabela, a 11 pontos do líder Bayern Munique.

O Hoffenheim continua a ser seguido de perto pelo Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões e que teve mais dificuldades do que as esperadas para vencer na visita ao debilitado Werder Bremen, por 2-1.

Em superioridade numérica desde os 39 minutos, quando Jaroslav Drobny viu cartão vermelho direto na sequência de uma entrada dura, o Dortmund só aos 71 conseguiu garantir o triunfo, graças a um golo de Piszczek.

O primeiro golo do encontro foi obra de Schürrle, logo aos cinco minutos, com Bartels a fazer o golo de honra dos homens da casa, aos 59.

A equipa do português Raphael Guerreiro, que saltou do banco aos 70 minutos, ocupa o quarto lugar da Bundesliga, com 30 pontos.

Já o Wolfsburgo teve de esperar até aos 82 minutos para ver Mario Gómez fazer o único golo do encontro com o Hamburgo.

Com o triunfo em casa, a formação de Vieirinha (entrou aos 69 minutos) agarrou a 12.ª posição, com 19 pontos, enquanto os visitantes ficam abaixo da linha de água, no 16.º lugar, com 13.

Nos outros encontros já disputados, o Schalke 04 venceu o Ingolstadt (1-0) e o Darmstadt empatou em casa com Borussia Mönchengladbach (0-0).