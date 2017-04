Pub

Piloto português em grande plano no Grande Prémio da Argentina em Moto2

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi este domingo segundo classificado na categoria de Moto2 do Grande Prémio da Argentina de motociclismo de velocidade, ganho pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex).

Miguel Oliveira, que tinha partido da 'pole position', perdeu vários lugares no arranque, mas estabilizou no terceiro lugar, tendo ascendido ao segundo posto após uma queda do espanhol Alex Marquez Kalex já nas últimas curvas da prova, garantindo assim o seu primeiro pódio em Moto2.