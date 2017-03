Pub

Cristiano Ronaldo bisou diante da Hungria. Terça-feira joga na Madeira contra a Suécia.

São dias felizes aqueles que Cristiano Ronaldo vive. E ainda podem ser mais. Ontem marcou dois golos, ajudou Portugal a golear a Hungria e a manter-se na rota do Mundial da Rússia mas isso foi apenas uma parte da felicidade do madeirense.

O melhor jogador do mundo em 2016 chegou aos 70 golos pela seleção portuguesa e está a apenas um remate certeiro de entrar no pódio dos melhores marcadores de seleções, pois o 3.º classificado, o germânico Miroslav Klose, fez 71 golos. O que quer isto dizer? Que Ronaldo pode chegar ao olimpo na sua Madeira, onde Portugal defronta na próxima terça-feira a Suécia num encontro de carácter particular. Seria juntar a sua história como futebolista à sua história de vida, sabendo-se que no dia seguinte o Aeroporto Internacional da Madeira vai ser batizado de... Cristiano Ronaldo.

Depois de "passar" Klose - é uma questão de tempo -, Ronaldo tem de se atirar, ironicamente, ao húngaro Kocsis (75 golos) e a Puskas (84), que jogou pela Hungria e pela Espanha.

Mais, aos 32 anos, Ronaldo parece viver o seu melhor tempo ao serviço da equipa das quinas. Já marca há quatro encontros consecutivos e nesses quatro compromissos marcou a bonita soma de nove golos. É obra.

E como se isso tudo não bastasse, Ronaldo já é o melhor marcador da qualificação para o Mundial na zona europeia com nove golos, seguindo--se o polaco Lewandowski (7), o belga Lukaku (6), o italiano Immobile (5) e... o português André Silva (5) a quem Ronaldo deixou um elogio no final da partida com a Hungria: "[a parceria com André Silva] tem corrido muito bem. O André tem vindo a fazer um trabalho fenomenal".