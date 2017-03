Pub

"Vi a bola a chegar perto de mim e atirei-me com tudo. Foi incrível, alucinante", disse Sergi Roberto

Uma noite inesquecível para aquele que já é apelidado de herói improvável em Barcelona. Sergi Roberto, de 25 anos, entrou para a história do clube quase sem querer.

É que o defesa formado no clube catalão não sabe como marcou o sexto golo a equipa aos 90+5 minutos, que fixou a goleada de 6-1 ao Paris Saint-Germain e apurou a equipa para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

"Não sei como marquei. Vi a bola, que vinha de Neymar, a chegar perto de mim e atirei-me com tudo. Foi incrível, alucinante. É um momento e um golo que jamais irei esquecer", disse no final da partida, garantindo que os jogadores do Barça entraram para a segunda mão "bastante chateados" com a derrota de 0-4 sofrida em Paris na primeira mão.

Ainda assim, garante que "todos acreditavam que seria possível dar a volta à eliminatória". "Era complicado, mas não impossível e acabámos por conseguir o apuramento", finalizou.