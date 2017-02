Pub

O brasileiro Hernanes vai jogar no Hebei China Fortune, clube que contratou o futebolista à Juventus, por oito milhões de euros. O internacional brasileiro, de 31 anos, pode render dois milhões adicionais aos cofres dos italianos mediante o cumprimento de objetivos.

Hernanes chegou à Vecchia Signora, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, no início da temporada 2015/2016 e cumpriu, ao todo, 24 jogos pelo clube, nove deles esta temporada.

Antes da Juventus, o médio, 27 vezes internacional pelo 'escrete', notabilizou-se em Itália ao serviço da Lazio e do Inter de Milão, depois de no Brasil ter jogado no Santo André e São Paulo.