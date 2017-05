Pub

Vitória por 3-0 sobre o Atlético de Madrid

O Real Madrid deu esta terça-feira um passo gigante para chegar a mais uma final da Liga dos Campeões ao vencer o rival Atlético por 3-0, com Cristiano Ronaldo, mais uma vez, a ser a grande figura do encontro, apontando todos os golos no Santiago Bernabéu - chegou aos 400 com a camisola dos merengues.

O Atlético de Madrid, com Tiago no banco, queria vingar as duas derrotas nas finais da champions de 2014 e do ano passado, mas não fez sequer o suficiente para pensar que poderá virar o resultado na próxima semana, no embate da segunda-mão.

O Real Madrid tomou conta do jogo do princípio ao fim. Dominou mais no primeiro tempo, com Cristiano Ronaldo a abrir o marcador logo aos 10 minutos, preferindo gerir na etapa complementar. Ou melhor, os madrilistas não correram tanto como nos primeiros 45 minutos, deram mais posse de bola aos rivais da capital espanhola, mas depois fechavam sempre bem os espaços aos colchoneros, onde Griezmaan, a estrela do Atlético Madrid, nem se conseguiu mostrar.

Optando pelo tal jogo mais controlado, os merengues, contudo, também nunca se coibiram de procurar os golos, sobretudo em rápidos lances de contra-ataque. Em dois deles Cristiano Ronaldo voltou a fazer estragos, aos 73" e 86", marcando por mais duas vezes, já depois do colega Benzema ter desperdiçado duas excelentes ocasiões, e fixando o resultado final.