O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou hoje Dyego Sousa e Hassan para a receção ao FH Hafnarfjordur, na quinta-feira, da segunda mão do 'play-off' da Liga Europa de futebol.

Hassan falhou o último jogo do campeonato, no domingo, com o Desportivo das Aves (vitória por 2-0), devido a lesão contraída precisamente na Islândia, na primeira mão do 'play-off', mas está agora de regresso aos eleitos.

Dyego Sousa, castigado nas provas internas até meados de outubro, mas disponível na UEFA, foi também chamado, enquanto Sequeira ficou de fora por não estar inscrito na prova.

Marafona, Tiago Pereira, Ricardo Ferreira e Wilson Eduardo continuam lesionados e não podem ainda ser opção para o técnico.

Sporting de Braga e FH Hafnarfjordur defrontam-se na quinta-feira, às 19:45, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo polaco Pawel Gil.

A lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Matheus e André Moreira.

- Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Rosic, Raúl Silva, Bruno Viana e Jefferson.

- Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, Jordão e Neto.

- Avançados: Stojiljkovic, Hassan, Dyego Sousa, Ricardo Horta e Paulinho.