Pub

Na época passada, o prémio de melhor jogador da liga foi atribuído ao médio argelino Riyad Mahrez, que se destacou o serviço do Leicester, atual campeão inglês

O avançado Harry Kane, do Tottenham, é o único futebolista inglês na lista de seis nomeados para melhor jogador da liga inglesa da época 2016/2017, esta quinta-feira divulgada.

Na lista, elaborada pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA), figuram ainda o francês N"Golo Kante e o belga Eden Hazard, ambos do Chelsea, o também belga Romelu Lukaku, do Everton, sueco Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United, e o chileno Alexis Sanchez, do Arsenal.

Harry Kane e Romelu Lukaku estão também nomeados para o prémio de melhor jogador jovem (sub-23) da prova.

Na época passada, o prémio de melhor jogador da liga foi atribuído ao médio argelino Riyad Mahrez, que se destacou o serviço do Leicester, atual campeão inglês.

O vencedor do prémio, decidido pelos membros do sindicato de futebolistas inglês desde 1973, será anunciado a 23 de abril.

O português Cristiano Ronaldo, que representou o Manchester United entre 2003 e 2009, venceu o prémio nas épocas de 2006/2007 e 2007/2008.