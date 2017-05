Pub

O piloto britânico venceu o Grande Prémio de Fórmula 1, em Barcelona, somando o segundo triunfo no Mundial, em cinco corridas, e aproximou-se da liderança, ocupada pelo alemão Sebastian Vettel (Ferrari)

Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014 e 2015, conquistou o 55.º triunfo da carreira, ao concluir as 66 voltas ao circuito de Barcelona-Catalunha em 01:35.56,497 horas, impondo-se a Vettel (Ferrari) e ao australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Vettel, tetracampeão entre 2010 e 2013, continua na liderança da classificação de pilotos, com 104 pontos, mais seis do que Hamilton, enquanto o terceiro lugar é ocupado pelo finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), com 63.